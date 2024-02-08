Коли Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 та які будуть додаткові "сюрпризи": посол розповів

Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 вже в цьому році. Вже відомо, коли вони будуть готові до передавання, проте ця інформація поки що закрита.

Про це в інтерв’ю “Укрінформу” розповів посол України в Нідерландах Олександр Карасевич.

“Дійсно, пані Оллонґрен (міністр оборони Нідерландів, - ред.) нещодавно зазначила, що Україна отримає від Нідерландів винищувачі F-16 уже цього року. Ми знаємо, коли саме нідерландські винищувачі будуть готові для передачі Україні, але, звісно, озвучувати це не будемо. Водночас ми чітко можемо говорити про кількість винищувачів, які отримаємо від Нідерландів. Про це говорили і пані Оллонґрен, і пан прем’єр-міністр Рютте. Це буде 18 раніше обіцяних винищувачів, які вже готуються для передачі Україні, та додаткових 6, про які нещодавно було оголошено”, - наголосив Олександр Карасевич.

Він також додав, що ми маємо розуміти, що окрім винищувачів, які планують надати нашій державі, будуть передані ще 18 літаків нідерландські партнери поставлять у тренувальний центр в Румунії - на них будуть вчитися українські пілоти.

Крім того, Нідерланди виділяють 122 мільйони євро на боєприпаси, озброєння та кібербезпеку.

“Зазвичай, коли оголошується про виділення чергового траншу допомоги, одразу зазначається, яким чином вона структурується. Тобто з цих 122 мільйонів євро, про які ви запитали, певна частина передається Україні для посилення наших ІТ спроможностей. На іншу частину коштів закуповуватимуться артилерійські снаряди – це те, що нам зараз дуже потрібно. Йдеться про укладання контрактів на закупівлю снарядів. Але ми маємо розуміти, що ці 122 мільйони євро – невеличка частина загального фінансування, яке передбачене на військову допомогу цього року. І якщо ми говоримо про загальний обсяг безпекової допомоги, яку Нідерланди виділяють для України цього року, то це 2 млрд євро”, - сказав посол.

Нагадаємо, що Нідерланди передадуть Україні додаткових шість F-16. У РНБО обіцяють, що до цього ще будуть "додаткові бонуси".

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