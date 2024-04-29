Коли Україна отримає засоби ППО та ракети до них: Зеленський дав відповідь

Наша держава швидше отримає додаткові ракети до систем Patriot, а питання про отримання додаткових засобів ППО наразі обговорюється.

Українські військові без затримки отримають ракети для систем Patriot. Водночас продовжується робота щодо отримання додаткових засобів ППО.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час спільної пресконференції з генеральним секретарем НАТО Єнсом Столтенбергом.

За його словами, наша держава швидше отримає додаткові ракети до систем Patriot, а питання про отримання додаткових засобів ППО наразі обговорюється.

"Щодо додаткових пакетів і кількості ракет до Patriot - очікуємо позитив. Я думаю, ми будемо отримувати це постачання. І слава Богу, що після скликання нашої Ради (засідання Ради Україна-НАТО 19 квітня, - ред.) ми отримали відповіді, що у процесі не буде пауз", - наголосив Володимир Зеленський.

Водночас він додав, що наразі немає конкретних термінів, коли Україна отримає додаткові системи ППО.

"Сьогодні ми обговорювали з генсеком, де ми бачимо (системи Patriot, - ред.). Ми, з нашого боку, працюємо й аналітично. Ми розуміємо, у яких державах що є. Є відповідні діалоги. Ми працюємо над додатковими системами Patriot", - сказав Зеленський.

Глава держави також наголосив, що як тільки системи з’являться в Україні, ми це відчуємо.

Нагадаємо, що Зеленський наголосив, що зараз є три головних пункти від яких залежать потужність Сил оборони, перехоплення ініціативи над ворогом, а також розгортання наступальних дій.

Читайте також: