Коли Україна перейде на планові графіки відключень світла: прогноз від ДТЕК

В Україні споживання електроенергії зросло приблизно на 10% внаслідок зниження температури на вулиці.

Україні знадобляться тижні для для переходу енергосистеми на планові відключення електроенергії – це за умови відсутності нових пошкоджень внаслідок російських обстрілів.

Про це виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук повідомив у ефірі телемарафону 2 грудня.

"Головна умова – це відсутність нових обстрілів і руйнувань. Якщо не буде нових руйнацій, то в цілому в системі для того, щоб перейти на планові відключення, потрібно додати в систему потужності. Для цього потрібно запустити низку блоків, зупинених і пошкоджених після останньої атаки. Цим зараз займаємося. Частково блоки вийшли в роботу, частково – ще ні", – описав ситуацію Сахарук.

"Йдеться не про дні, а скоріше – про тижні", – відповів він на запитання про часові межі переходу до планових відключень.

"Нагадую, зараз температура йде вниз, тому споживання росте. Тому кількість нової потужності (має бути – ред.) більше, ніж це було 10 днів тому", – зазначив виконавчий директор ДТЕК.

Він також поінформував, що зі зниженням температури споживання електроенергії зросло приблизно на 10%. Зниження температури повітря на кожні 5 градусів – це плюс 100 мегават споживання в такому місті, як Київ.

Нагадаємо, що Київ уже наближається до планових відключень світла. Так, 1 грудня кількість відключених клієнтів там знизилася від 953-958,5 тис. до 652 тис.

Ще днем раніше в "Укренерго" повідомили про скорочення дефіциту електроенергії та зростання потужності її генерації.

Міністр енергетики Герман Галущенко анонсував 30 листопада, що за умов відсутності подальших обстрілів енергосистеми, в найближчій перспективі вдасться стабілізувати і скоротити час відключення світла.

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