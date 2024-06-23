Коли Україна стане членом ЄС: дипломат назвав орієнтовний рік вступу

Єврокомісія вже має мандат на початок перемовин щодо вступу України до ЄС.

Україна може стати членом Європейського Союзу 2030 року – ця дата є найбільш реалістичним терміном вступу.

Про це в ефірі "Еспресо" розповів президент Української асоціації зовнішньої політики Володимир Хандогій.

"Я не люблю ставити часові рамки вступу України до ЄС. Втім, від тих повідомлень, які надходять з ЄС, можна зробити висновок, що переговори про вступ України до Європейського Союзу будуть завершені 2030 року".

Дипломат, зокрема зауважив, що є статистика того, скільки часу країни проходили підготовчий період до вступу в ЄС. Рекордсменами є Фінляндія, Швеція та Австрія. А в деяких країнах роками тривали переговори щодо вступу до ЄС.

"Саме тому більш реалістичною датою для нас є 2030 рік. Втім, це лише прогнози", - пояснив він.

Хандогій наголосив, що Україні потрібно багато працювати під час переговорів щодо вступу до Євросоюзу.

"Я думаю, що це буде велика помилка, якщо ми зараз будемо визначати терміни закінчення перемовин про вступ України до ЄС. Нас чекає дуже багато роботи. Нам потрібно почати рухатись у цьому напрямку і не поспішати", - резюмував президент Української асоціації зовнішньої політики.

Нагадаємо, Стефанішина зробила гучну заяву про початок перемовин щодо вступу України до Євросоюзу та перший етап.

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