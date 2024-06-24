Коли Україна та Росія можуть підписати мирну угоду: езотерик назвав місяць

За його словами, наша держава зараз “здебільшого почуватиметься краще і в цілому події будуть більш позитивними”.

Україна та Росія можуть підписати угоду про припинення війні в лютому-березні наступного року.

Про це повідомив український психолог, йог, езотерик, практик Андрій Дуйко в ефірі YouTube-каналу "Поговоримо".

“Якщо дивитися всю динаміку війни, яка є, то найстрашніші події були на початку війни. Тобто, початок війни – лютий 2022 року – це були найстрашніші події. І якщо переглядати всю динаміку, то ці події зараз починають згасати. Таким чином, весь цей період був як період яскравого спалаху, і після його максимального згасання вже зараз все переходить на зовсім іншу модель. Ця модель більш політична, а не військова, тобто, я прогнозую, що далі буде розв'язання питання бойових дій в політичній площині”, - вважає езотерик.

За його словами, наша держава зараз “здебільшого почуватиметься краще і в цілому події будуть більш позитивними”. Покращуватися повинен і настрій українців, незважаючи ні на що.

“Чекаємо наступного року, я так припускаю, саме наступного року ми побачимо перші підписані документи, які зв'язуватимуть військові дії та допоможуть Україні та українцям бути вільнішими. Я думаю, що перші документи ми побачимо вже в лютому-березні наступного року і вони покращуватимуть загальний стан країни”, - прогнозує Дуйко.

Астрологія, тарологія, нумерологія, ворожіння, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Нагадаємо, що в Україні на фронті в найближчі два місяці можуть відбутися значні зміни.

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