Як Україна може досягти ядерного паритету з РФ: нардеп назвав три шляхи

В України є тільки три шляхи, як досягти ядерної безпеки.

Україна не зможе досягти паритету у зброї з РФ, допоки у російських окупантів є “ядерка”. Проте є деякі сценарії, які допоможуть нам потрапити під “парасольку” ядерної безпеки.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

"Допоки в нашого ворога є ядерна зброя, а в нас немає ядерної зброї – ніколи паритету не буде. Тобто в нас є тільки три шляхи. Або ми стаємо членами Альянсу, де є ядерна зброя, тобто НАТО, де є США, Велика Британія, Франція з ядерною зброєю. Або ми укладаємо окремий договір з однією з цих країн, що вони розміщують свою ядерну зброю на нашій території, як Росія розмістила на території Білорусі... Або ми відновлюємо свій ядерний статус”, - розповів Гончаренко.

За його словами, він не бачить іншого шляху для того, щоби ми мали паритет з країною-агресором.

“І щоб вони розуміли, напад і атака проти України буде мати наслідки для них”, - підкреслив нардеп.

Нагадаємо, що російські пропагандисти вчергове приголомшили цинічною заявою.

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