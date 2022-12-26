Коли Україна зможе використовувати систему Patriot: у Повітряних силах відповіли

В Україні вже сформували список військових, які першими навчатимуться користуватися ЗРК Patriot.

Щоб навчитися українським військовим користуватися американською системою протиповітряної оборони Patriot, може знадобитися кілька місяців.

Про це сказав речник командування Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Українське командування вже підготувало список військових, які навчатимуться користуватися зенітно-ракетним комплексом Patriot.

"Командувач Повітряних сил, генерал Олещук вже має список людей, які можуть найближчим часом вирушити на навчання на цей комплекс. Можливо, з Patriot буде довше, кілька місяців, можливо, займе. Тому що техніка складна, дорога, і потрібно підготувати фахівців, які повинні досконально оволодіти нею, і потім навчати інших експлуатувати цей комплекс", - сказав Ігнат.

Також він зазначив, що раніше українським військовим знадобилося кілька тижнів, щоб освоїти німецьку систему протиповітряної оборони IRIS-T і норвезький зенітний ракетний комплекс NASAMS.

Системи Patriot для України

В середу, 21 грудня, президент США Джо Байден підтвердив передавання ЗСУ систем Patriot. Також Білий дім оголосив про виділення Україні до одного мільярда доларів військової допомоги.

Раніше CNN з посиланням на високопоставленого представника Міноборони повідомляло, що для навчання українських військових користуватися зенітними ракетними комплексами Patriot знадобиться кілька місяців.

На думку військового експерта, полковника ЗСУ в запасі Романа Світана, швидке доставлення систем Patriot зі США до України триватиме до двох тижнів, а для їх освоєння військовим знадобиться приблизно місяць.

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