Коли українці відчують проблеми через нестачу західного фінансування — міністр фінансів

Дедлайн для фінансової допомоги країн Заходу не можна продовжувати безконечно.

Українські громадяни поки що не відчувають проблем через недостатню фінансову підтримку України західними партнерами, але ситуація може змінитися у другому півріччі.

Про це говорив в ефірі національного телемарафону міністр фінансів Сергій Марченко.

"Дедлайн [для фінансової допомоги країн Заходу] ми можемо продовжувати не безконечно. Тобто ми зараз вже відчуваємо певну нестачу коштів, але це ще не відчувають громадяни України. Ми знаходимо ресурси для того, щоб перекрити ці потреби”, - зауважив він.

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За прогнозом міністра, у разі відсутності фінансової підтримки, насамперед йдеться про допомогу від США, важким для українців буде друге півріччя.

“Я думаю, що безболісно ми можемо пройти перше півріччя, тому що ми бачимо, що є вже чіткі розрахунки на європейську допомогу. Також ми зробили все необхідне для того, щоб отримати допомогу від Світового банку. Тобто ці кошти дозволять нам перекритися", - повідомив він.

Нагадаємо, 28 листопада 2023 року президент України Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет України на 2024 рік. Дефіцит бюджету становить 1 571,5 млрд гривень і повинен покриватися коштом допомоги, яку Україні надають західні партнери.

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