Коли українці зможуть подавати документи на отримання субсидій: названо період

Субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається від місяця звернення по її призначення до дати закінчення опалювального сезону.

Українці можуть звернутися по житлову субсидію будь-якого місяця року. Вона розраховується на неопалювальний сезон – від 1 травня до 30 вересня, та опалювальний сезон – від 1 жовтня до 30 квітня.

Про це повідомили в Міністерстві соціальної політики.

Як зазначається, субсидія на оплату житлово-комунальних послуг призначається від місяця звернення по її призначення до дати закінчення опалювального сезону. Вона розраховується на неопалювальний сезон – від 1 травня до 30 вересня, та опалювальний сезон – від 1 жовтня до 30 квітня.

“Після закінчення терміну отримання субсидії органи Пенсійного фонду України здійснюють самостійно її розрахунок на наступний період без звернень громадян (крім окремих категорій домогосподарств, зокрема ВПО). Житлова субсидія на придбання скрапленого газу, твердого й рідкого пічного побутового палива призначається один раз на календарний рік за особистим зверненням громадян. У разі звернення по призначення житлової субсидії протягом двох місяців від початку опалювального сезону вона призначається від початку такого сезону. А в разі звернення по призначення житлової субсидії протягом трьох місяців після підвищення тарифів субсидія призначається від місяця такого підвищення”, – розповіли в міністерстві.

Нагадаємо, що Кабмін України забезпечує незмінність тарифів на опалення для населення в новому опалювальному сезоні 2023-2024.