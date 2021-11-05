Коли українці зможуть відпочити: вихідні та святкові дні на Новий рік 2022

Коли українці зможуть відпочити: вихідні та святкові дні на Новий рік 2022

Традиційно рік в Україні розпочинається з новорічних святкувань та великої кількості вихідних днів. І 2022 не стане винятком з правил. Проте українці отримають цілих два вихідних вікенда замість одного святкового тижня.

ТСН.ua розповідає, які дні стануть вихідними на початку 2022 року.

Коли розпочнуться новорічні вихідні в Україні

В кінці року українців традиційно цікавить питання, коли можна буде відпочити.

Перший офіційний вихідний чекає нас на Католицьке Різдво, яке припадає 2021 року на суботу. Тому вихідний переноситься на понеділок, 27 грудня. А ось 24 грудня, скоріш за все, буде скорочений робочий день. Можна буде піти додому на одну годину раніше.

1 січня року також припадає на суботу. Саме тому українці отримають цілі новорічні вихідні — 1, 2 та 3 січня. 31 грудня українців очікує скорочений робочий день. Тож можна вже планувати новорічну відпустку.

Календар новорічних вихідних в Україні 2022

Різдвяні вихідні 2022 в Україні

Різдво по юліанському календарю 2022 року припадає на п’ятницю. Тому нас знову ж таки чекає святковий вікенд — 7, 8 і 9 січня 2022 року. А ось 10 січня прийдеться вийти на роботу. 6 січня, в четвер, можна очікувати скороченого робочого дня.

Шкільні новорічні канікули 2022

Що стосується шкільних новорічних канікул, то за попередніми даними вони повинні розпочатися 24 грудня і тривати до 10 січня. Проте епідеміологічна ситуація в Україні може внести свої корективи.

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