Коли українці зможуть вільно купувати зброю: відповідь МВС

Від наступного року українці зможуть уже вільно купувати зброю.

Йдеться саме про пістолет, а не гранатомет або автомат.

Про це написав у Телеграм радник голови МВС Віктор Андрусів.

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"Оскільки 70% українців підтримали дозвіл на вільне володіння зброєю та її носіння, Міністерство внутрішніх справ готує зміни до другого читання відповідного законопроєкту", - написав він.

Приймуть його, за прогнозом радника міністра, до осені. Далі запускатимуть реєстри зброї та розроблятимуться додаткові заходи, щоб контролювати її обіг.

Нагадаємо, у Нацполіції вважають, що легалізація зброї в Україні стане можливою, коли не буде джерела надходження нелегальної зброї із окупованих територій. Ця зброя може становити загрозу життю мирному населенню.

Легалізація зброї в Україні в умовах війни: які таємні сенси закладає влада в законопроєкт