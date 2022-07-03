Коли українці зможуть вільно купувати зброю: відповідь МВС

Від наступного року українці зможуть уже вільно купувати зброю.
Йдеться саме про пістолет, а не гранатомет або автомат.
Про це написав у Телеграм радник голови МВС Віктор Андрусів.
"Оскільки 70% українців підтримали дозвіл на вільне володіння зброєю та її носіння, Міністерство внутрішніх справ готує зміни до другого читання відповідного законопроєкту", - написав він.
Приймуть його, за прогнозом радника міністра, до осені. Далі запускатимуть реєстри зброї та розроблятимуться додаткові заходи, щоб контролювати її обіг.
Нагадаємо, у Нацполіції вважають, що легалізація зброї в Україні стане можливою, коли не буде джерела надходження нелегальної зброї із окупованих територій. Ця зброя може становити загрозу життю мирному населенню.
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