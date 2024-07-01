Коли українцям очікувати полегшення ситуації з обмеженнями світла: в "Укренерго" дали відповідь

В серпні мають закінчитися ремонтні роботи на певній частині атомних енергоблоків і очікується, що буде більше доступної потужності.

Ситуація з доступністю електроенергії полегшиться в серпні після планових ремонтів енергоблоків АЕС та зміни погодних умов.

Про це повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький у коментарі "Українській правді".

"В серпні ми очікуємо, що закінчаться ремонти на певній частині атомних енергоблоків і буде більше доступної потужності. З іншого боку, сподіваємося, що погодні умови не будуть такими жорсткими і в українській енергосистемі буде помірніше споживання. Розраховуємо, що в серпні буде більше генерувальної спроможності через закінчення ремонтів, і має бути трошки легше", – заявив він.

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Зокрема, зараз на відключення світла впливають регулярні обстріли, спека та обмежені можливості імпорту електроенергії.

"Ну і триває літня ремонтна кампанія на доволі великій кількості електростанцій. Ця ремонтна кампанія потрібна для того, щоб ми взимку мали максимум можливої доступної потужності наших електростанцій, зокрема атомних", – зазначив Володимир Кудрицький.

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