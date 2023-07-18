Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2023 року: історія, традиції та сильна молитва для захисту України

Щороку греко-католики та православні християни святкують велике церковне свято — Успіння Пресвятої Богородиці. В народі його ще називають Першою Пречистою.

Після смерті Пресвята Богородиця вирушила до свого Сина на небо. Тому віряни цього дня вшановують не її смерть, а саме воз'єднання з Ісусом Христом.

Коли Успіння Пресвятої Богородиці 2023 року

В Україні наразі Успіння Пресвятої Богородиці святкують 28 серпня. Це свято, яке завжди залишається у даті. 2023 року це буде понеділок.

ПЦУ та УГКЦ переходять на новий календар від 1 вересня 2023 року, тому вже від 2024 року Успіння Пресвятої Богородиці ми святкуватимемо 15 серпня.

Історія свята

Свято отримало свій початок після збирання в Єрусалимі всіх святих апостолів 431 року. Але саму назву, яка збереглася до наших днів, створили лише в VI столітті нашої ери. Не в кожному регіоні світу святкування відбувалося в одну й ту саму дату. Наприклад, в Ефіопії Успіння Пресвятої Богородиці все ще святкують 6 січня, а в серпні вшановують вознесіння тіла Діви Марії на небо.

Успіння Пресвятої Богородиці: ікона / Фото: commons.wikimedia.org

Єдину дату святкування запровадив візантійський цісар Мафриків.

Саме слово "Успіння" означає "тиха смерть". Згідно з біблійними переказами, янгол з'явився перед Дівою Марією та сповістив її про кончину за три дні до цієї події.

Успіння Пресвятої Богородиці: що можна й не можна робити

Перед святом Успіння Пресвятої Богородиці віряни тримають Успенський піст, який триває від 14 серня. Тому 28 серпня вже можна не відмовляти собі в розвагах або їжі. Звичайно, якщо це не середа або п'ятниця, коли ті, хто дотримуються посту, намагаються не їсти м'ясні продукти.

Один із давніх звичаїв українського народу полягає у випіканні хліба з зерна, яке було освячене в храмі. Після цього випічку обов'язково ставлять на стіл, щоб кожен гість або член родини міг взяти собі шматочок. В церквах освячують колоски, різні хлібні вироби.

Богородицю просять захистити від темних сил та поганого впливу людей, не забувають і про міцне здоров'я для всієї сім'ї.

Що не можна робити на Успіння Пресвятої Богородиці:

фізично працювати;

грати весілля;

ходити босоніж;

носити старе або брудне взуття;

ображатися сваритися.

Молитва на Успіння Пресвятої Богородиці

О, Діво Маріє, Мати наша, Отець Небесний зробив Тебе Храмом та інструментом Святого Духа, щоб, прийнявши від Тебе плоть, Предвічне Слово увійшло в світ і оселилося з нами.

Ти, о Мати, завжди була для нас тією провідною зіркою, яка веде до дому Отця. Як колись в Кані Галилейській Ти говорила до наших праотців, так і нині Ти звертаєшся до нас зі словами: "Зробіть все, що Він вам скаже".

Божий Притулок грішників, будь Господньою поміччю нам, недосконалим і немічним, Своїм Небесним Покровом бережи нас від зла, яке нам постійно загрожує. Скорботним втіха, як Мати, поможи нам, коли в нас вичерпується надія і сили для доброго християнського життя. Разом з нами випроси у Сина Свого хворим зцілення та благодать здоров'я душі і тіла для всіх слабких і страждаючих.

Господньою ласкою і премудрістю дітей навчи любові до Бога і людей, до Святої Церкви і до нашої дорогої Батьківщини. Випроси їм у Христа Спасителя любов батьків і вихователів. Зміцни наші родини, щоб вони були сильні Богом.

Просимо, щоб молоді Господь дав належні сили і благословення бути вірною Богу, а також мудрість в пізнанні краси і гідності людської особистості, значення сімейного життя, велич материнства і відповідальність батьківства.

Нехай за Твоїи святим заступництвом Отець Небесний пробудить й, передусім, серед нашої молоді численні покликання до священичого і душпастирського, чернечого та місіонерського, а також євангелізаційного і катехитичного, соціально-благодійного й іншого служіння та поблагословить її усіма необхідними для цього благодатями і дарами Святого Духа.

А духівництву різних традицій та обрядів хай Він дарує мужність проголошувати Євангеліє Царства Божого і радість вірного служіння Твоєму Синові в Святій Його Церкві Христовій, котру нехай обдарує відновленням її єдності і цілісності, що була за першоапостольських часів.

У Вітчизні нашій просимо Тебе, аби Господь подав жити всім нам у ній в дусі єднання, правдивого миру й братньої любові і взаємодопомоги, дарував серце щире й відкрите назустріч потребам наших сусідів і співгромадян.

Сьогодні ми ввіряємо себе Твому Небесному заступництву, тому що спокон віку ніхто не чув, щоб хтось із прибігаючих до Тебе, прохаючих у Тебе Божої допомоги, був Тобою, а відтак - Господом, покинутий.

Віддаємо під Твій Божий Покров, о Маріє, нашу єпархію і всі громади на її території, щоб вони користувались належною свободою віросповідання. Нехай храми наповнюються правдивим служінням і прославленням Бога, а віруючі - з натхненням і радістю приступають до Слова Божого і Святих Таїнств.

Молитвами нашими до Господа в скорботах не погорди, о, Володарко наша, Заступнице наша, Пресвята Богородице. Амінь.