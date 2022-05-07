Коли в домівках Миколаєва з’явиться вода: мер описав ситуацію

Мер Миколаєва Олександр Сєнкевич повідомив, що 9 травня почнуть заповнювати водою магістралі по всьому місту. Водночас він наголосив, що це технічна вода.
6 травня в Миколаєві почали наповнювати резервуари в різних районах міста водою з річки Південний Буг. Попередньо її серйозно очищують.
Про це Сєнкевич написав у Мережі.
Також до міської системи вже підключили частину свердловин.
"Думаю, що завтра увечері вода почне з’являтись у найнижчих точках Інгульського району. 9 травня почнемо заповнювати водою магістралі по всьому місту", – повідомив мер Миколаєва.
"Друзі, нагадую, що це технічна вода! У жодному разі її не можна пити чи вживати для приготування їжі. Лише побутові потреби! Триматиму вас у курсі справ!" – зауважив міський голова.
Нагадаємо, 5 травня внаслідок ворожих обстрілів Миколаєва частина міста залишилася без газу.
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