Коли в Одесі знов з'явиться світло і що буде з транспортом — у місті відповіли

Найскладніша ситуація зараз в Одесі та Одеському районі.

На Одещини ситуація з теплопостачанням, водою та електроенергією залишається складною. Проте всі спеціалісти безперервно працюють. Щодо транспорту, то обмеження електрики не дозволяє запустити електротранспорт на маршрути.

Про це повідомили голова ОВА Олег Кіпер та мер Одеси Геннадій Труханов.

Ситуація з електропостачанням в Одеській області: де є світло і коли стабілізують ситуацію

У південних та центральних районах області, а саме в Ізмаїльському, Роздільнянському, Березівському та Білгород-Дністровському, станом на 17 листопада електропостачання стабільне. У Болградському та Подільському районах енергетики займаються його повним відновленням, також працюють пункти незламності.

Найскладніша ситуація в Одесі та Одеському районі. Там тривають ремонтні роботи для повного відновлення тепла, світла та водопостачання.

Із посиланням на інформацію ДТЕК голова ОВА Олег Кіпер сказав, що поки немає технічної можливості подати напругу на обʼєкти критичної інфраструктури Київського (мікрорайон Таїрова) та Приморського (мікрорайон Аркадія) районів міста. Там працюють генератори.

Загалом в області функціонує 674 пункти незламності, і при необхідності готові оперативно відкрити ще 138.

"Сподіваємося, що за сприятливих умов електропостачання на Одещині вдасться повністю стабілізувати найближчим часом. До ранку очікується відновлення води та тепла", — повідомив голова ОВА Олег Кіпер.

Відключення світла в Одесі: чи працюють об'єкти критичної інфраструктури

Про поточну ситуацію зі світлом та коли воно буде в Одесі розповів Геннадій Труханов.

За його словами, там енергетики працюють від самого ранку, без зупинки.

"І продовжать вночі, попри на важку втрату - загибель своїх колег внаслідок сьогоднішньої ворожої атаки. Мої щирі співчуття сім'ям і близьким загиблих. Завдяки професіоналізму, командній роботі та їхній важкій праці в наше місто поступово повертається світло. Поки що йдеться про об'єкти критичної інфраструктури", — заявив Труханов.

Що з водою і теплом в Одесі

По мірі заповнення систем водою, служби міста підключають тепло в домівки одеситів. Але, на жаль, не всі сьогодні будуть із теплом та водою.

Водночас бювети в Одесі працюють с 8.00 до 22.00 години.

Як вирішуватимуть проблеми з транспортом

За словами мера Одеси, обмеження енергопостачання не дозволяє службам запустити електротранспорт на маршрути.

"Альтернативою могли би стати гуманітарні автобуси, але законодавець так і не прийняв зміни в нормативно-правову базу, що дозволило б нам поставити їх на маршрути. Зараз шукаємо ресурси, аби задіяти "Мерседеси" від партнерів, зокрема, водіїв. Наразі маємо можливість запустити вже чотири автобуси. Перевезення буде безкоштовним", — заявив Труханов.

Щодо освітнього процесу, то згідно рішення обласної комісії ТЕБ і НС два дні оголошено вихідними.

"Організовано роботу чергових класів і груп", — додав мер.

Нагадаємо, внаслдок масованої ракетно-дронової атаки тимчасово повертаються обмеження електропостачання.

Внаслідок ракетного обстрілу Одещини загинуло двоє людей. Також поранення отримав 17-річний хлопець.

17 листопада в Одесі зникло світло, разом з ним і вода. Електротранспорт не працює. Внаслідок ворожої атаки постраждала енергетична інфраструктура Одещини.

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