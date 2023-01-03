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Коли в Україні буде перерахунок пенсій: у Мінсоцполітики відповіли

Автор
Оксана ЗінченкоОксана Зінченко
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Коли в Україні буде перерахунок пенсій: у Мінсоцполітики відповіли

ПФУ розпочав виплати пенсій за січень.

Пенсії в Україні перерахують у березні 2023 року.

Про це повідомила міністерка соціальної політики Оксана Жолнович у ефірі телемарафону.

Вона нагадала, що 2 січня, відповідно до затвердженого графіка, Пенсійний фонд розпочав виплати за січень. На це спрямовано 0,5 млрд грн.

Щодо індексації пенсій, Жолнович пояснила, що розмір перерахунку буде залежати від відсотку інфляції, який стане відомим наприкінці січня 2023 року.

"Тоді (у січні – ред.) буде розраховуватися рівень інфляції. Тож ближче до лютого ми будемо розуміти, на який відсоток інфляції індексуватимемо пенсії в березні", - пояснила Жолнович. 

Міністерка запевнила, що попри війну Кабмін профінансує березневу індексацію пенсій.

Нагадаємо, від 1 січня зросла мінімальна та максимальна пенсії за віком до 2 093 та 20 930 грн відповідно.

Своєю чергою, прем'єр-міністр України Денис Шмигаль запевняв, що 2023 року, попри війну, Кабмін проведе індексацію пенсій. За словами очільника уряду, попри повномасштабну війну з Росією, майже 11 млн українських пенсіонерів вчасно отримують свої виплати.

Раніше ми пояснювали, як нараховується, який пільговий вік для пенсії учасника бойових дій.

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Дата публікації
Перегляди
1673
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