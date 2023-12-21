Коли в Україні будуть подавати найбільш ризиковані декларації: в НАЗК розповіли, чи захищені вони від хакерів

В Україні найбільш ризиковані декларації будуть подані до кінця кампанії декларування. Мінімізовано зовнішнє втручання в систему перевірки.

Про це повідомив заступник голови Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК) Артем Ситник, пише “Інтерфакс”.

За його словами, прогнозується, що потенційно найризикованіші декларації подаватимуть наприкінці кампанії декларування - тобто наприкінці січня 2024 року. Ця тенденція спостерігалася і раніше.

"Ми розуміємо, що суспільство очікує від нас миттєвих результатів, але підхід (повної перевірки) поширюється на ті декларації, які вже подано, і не поширюється на декларації, які було подано до 2021-го і 2022 років", - наголосив Артем Ситник.

Він також додав, що протягом місяця людина, яка вносить декларацію, може додати до неї зміни.

"Фактично весь масив декларацій за 2021-2022 роки потрапить на перевірку на початку березня", - наголосив він.

Крім того, можливі у зовнішні втручання в систему автоматичної перевірки - зокрема, хакерські атаки.

"Очевидно, що будуть спроби хакнути систему, бо ця загроза постійна. Сайти й ресурси всіх держорганів періодично зазнають атак зі сторони, насамперед зі сторони сусіда-агресора", - акцентував Артем Ситник.

Нагадаємо, що НАЗК оприлюднило отримання Порошенком 37 мільйонів гривень від уряду Орбана.

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