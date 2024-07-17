Коли в Україні будуть скасовані графіки відключення світла: експерт зробив обнадійливий прогноз

Восени відключень взагалі може не бути, якщо російські окупанти не битимуть по енергетичній інфраструктурі.

В Україні може “побільшати” світла в домах українців вже наступного тижня. Зараз на відключення впливає спекотна погода, яка додатково перевантажує систему.

Про це повідомив директор енергетичних програм центру Разумкова Володимир Омельченко.

“Можливо вже з наступного тижня зменшиться спекотна погода, стане трошечки прохолодніше, можливо також деякі енергоблоки будуть відремонтовані та введені в експлуатацію, тому до кінця серпня очікується дещо незначне зниження тривалості графіків відключень”, - наголосив Омельченко.

За його словами, відключення все одно будуть достатньо жорсткими. Ситуація може змінитися з середини серпня, коли щоденні відключення стануть менш тривалими.

А от восени відключень взагалі може не бути, якщо російські окупанти не битимуть по енергетичній інфраструктурі Україні.

“У вересні, у жовтні ці відключення будуть мінімальні, або їх не буде зовсім. Безумовно за умови, якщо не буде нових ударів рашистів по нашій енергетичній інфраструктурі”, - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що "Укренерго" збільшило тривалість відключень світла.

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