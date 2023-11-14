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Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: Галущенко дав відповідь

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Коли в Україні можуть піднятися тарифи на електроенергію та опалення: Галущенко дав відповідь

Фото: ТСН.ua

Він зауважив, що цей опалювальний сезон повинен пройти без підняття цін.

В Україні станом на зараз питання щодо підвищення цін на світло, газ та тепло ще не обговорювалося.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив міністр енергетики України Герман Галущенко.

"Поки питання зміни чи підняття тарифів не обговорюється. Я впевнений, що ми закінчимо точно цей опалювальний сезон без підняття тарифів... В принципі, це питання поки на столі не розглядається", - сказав Герман Галущенко.

Нагадаємо, що наразі підвищення тарифів на електроенергію в Україні не розглядається. Це питання наступного року.

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Дата публікації
Перегляди
755
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