Категорія
Укрaїнa
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Коли в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію: відповідь Галущенка

Автор
Катерина СердюкКатерина Сердюк
Дата публікації
Перегляди
840
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Коли в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію: відповідь Галущенка

Електроенергія / Фото: Unsplash

Попереду на українців чекає складна зима.

Наразі підвищення тарифів на електроенергію в Україні не розглядається. Це питання наступного року.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН.

Спершу слід пройти опалювальний сезон

За словами міністра, розвиток подій визначатиме те, яка ситуація буде в системі. Він додав, що нещодавнє підвищення цін на електроенергію було не ринковим, але воно все ж допомогло мінімально забезпечити ремонт енергосистеми для підготовки до зими.

"В будь-якому разі – це (підвищення тарифів на електроенергію – ред.) питання наступного року, після проходження опалювального сезону", – запевняє Герман Галущенко.

Нагадаємо, графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей. Так, найдовше без світла може залишатися Київ – до семи годин поспіль.

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
840
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація