Коли в Україні можуть зрости тарифи на електроенергію: відповідь Галущенка

Наразі підвищення тарифів на електроенергію в Україні не розглядається. Це питання наступного року.

Про це сказав міністр енергетики України Герман Галущенко в інтерв'ю ТСН.

Спершу слід пройти опалювальний сезон

За словами міністра, розвиток подій визначатиме те, яка ситуація буде в системі. Він додав, що нещодавнє підвищення цін на електроенергію було не ринковим, але воно все ж допомогло мінімально забезпечити ремонт енергосистеми для підготовки до зими.

"В будь-якому разі – це (підвищення тарифів на електроенергію – ред.) питання наступного року, після проходження опалювального сезону", – запевняє Герман Галущенко.

Нагадаємо, графіки відключення електроенергії в Україні розробили та затвердили для всіх областей. Так, найдовше без світла може залишатися Київ – до семи годин поспіль.

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