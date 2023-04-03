Коли в Україні перестануть дорожчати помідори, огірки та цибуля: експерт надав прогноз зростання цін на овочі

Зростання сповільниться, але до середини літа не припиниться.

В Україні фіксують зростання цін на деякі популярні серед громадян овочі, такі як огірки, помідори та цибуля.

Економічний експерт, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин у коментарі OBOZREVATEL пояснив, чи можна очікувати зниження цін на овочі в Україні.

За його словами, овочі вже подорожчали в 2,5 рази. І процес цей не зупиниться до кінця червня, а приторомозиться зростання вже скоро, тому що "люди просто перстануть купувати по 200 грн".

Також Пендзин додав, що в Україні ціна великоднього кошика в 2023 році буде на 25% вищою, аніж торік. Найбільше серед продуктів, які входять до кошика, здорожчали курячі яйця – аж на 52%.

"За нашими підрахунками, ціна великоднього кошика зросте порівняно з минулим роком на 25%. Чому так сталося – ситуація є достатньо зрозумілою, бо в нас дуже висока інфляція", – сказав фахівець.

За його словами, яйця за рік здорожали на 52%, м'ясні вироби – на 30-32%, паска – на 30%. Зі свого боку молочні продукти, зокрема, сири та вершкове масло, здорожчали за рік не так значно, як інші товари – 12-13%.

Тим часом думати про великодній кошик потрібно вже зараз, тому що здорожчало в Україні навіть те, що мало б здешевіти.

Читайте, у скільки українцям обійдеться великодній кошик.

Нагадаємо, що блокада Росією морських портів призвела до значного ускладнення і експортної логістики товарів з України, та обмежила доставку найцінніших товарів.

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