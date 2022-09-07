Коли в Україні переводять годинники на зимовий час 2022 року

З приходом осені багатьох українців починає цікавити запитання: чи будуть переводити годинники на зимовий час? 2022 року ця подія традиційно станеться в останню неділю жовтня. Читайте про це в матеріалі ТСН.ua.

Двічі на рік в Україні переводять годинники. Роблять це з двох причин: через існування традиції відповідності біологічного часу календарному та для економії електроенергії.

Коли переводять годинники 2022 року на зимовий час

В Україні традиційно годинники на зимовий час переводять в останню неділю жовтня. Тобто 2022 року потрібно буде це зробити в ніч проти 30 жовтня. О 4:00 ранку стрілки годинника переводяться на одну годину назад. А все тому, що взимку світає пізніше, а сутінки наступають раніше, ніж в літній період.

Виробники почали встановлювати переведення годиників в електронні пристрої за замовчуванням, тому такі побутові прилади переводять час самостійно. А ось для механічних та таких, які не підключені до інтернету, необхідне переведення вручну.

Часто переведення годинників приносить не лише фізичний дискомфорт, адже змінюються плани та потрібно проводити певні механічні дії, але й може негативно впливати на здоров'я людини. І, як тільки ви дізналися, коли переводять годинники 2022 року, відразу потрібно правильно підготуватися до цієї події.

Переведення годинника на зимовий час - як підготуватися

Як впливає на організм переведення годинника на зимовий час та як до цього підготуватися? / Фото: Pexels

Як саме перехід на зимовий час може вплинути на здоров'я:

коли змінюються циркадні режими ("біологічний" годинник людини), збільшується ймовірність інфаркту, посилення неврологічних та серцево-судинних захворювань;

зміна режиму та нестача сну можуть спровокувати стреси, до цього потрібно особливо підготуватися емоційно чутливим людям;

иакож переведення годинників погано впливає на концентрацію та уважність людей.

Як підготуватися:

за тиждень-два до дати, коли переводять годинники на зимовий час, потрібно привчити себе прокидатися та йти до сну пізніше на 20-30 хвилин, також змінити час проведення всіх ритуалів, які пов'язані з цими процесами;

провітрюйте приміщення та більше гуляйте на свіжому повітрі - це допоможе наситити мозок киснем;

проводьте зранку розминку для м'язів;

використовуйте помірно ситний сніданок для "запускання" організма.

Так потрібно робити доти, доки ви не змістите свій "біологічний" годинник на годину пізніше.

Зверніть увагу, згідно зі статистикою, коли переводять годинники, відразу збільшується кількість ДТП та травм. Тому краще не виходити з дому, поки ви повністю не прокинулися.