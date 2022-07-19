Коли в Україні почнеться навчання та як воно буде відбуватися: МОН дало рекомендації

Які рекомендації дало МОН щодо початку навчального року 2022/23 в Україні для ВНЗ - читайте в матеріалі ТСН.ua.

У листі МОН, адресованому керівникам закладів освіти, йдеться про рекомендації щодо початку навчального року 2022/23 для закладів фахової передвищої та вищої освіти. Для студентів старших курсів рекомендовано розпочати навчання орієнтовно від 15 серпня 2022 року, а також використовувати в теплі місяці для навчання суботи.

Також Міністерство освіти і науки радить закладам освіти внести певні корективи до графіка освітнього процесу та відпусток працівників. ВНЗ рекомендують врахувати особливості навчання в осінньо-зимовий період та так скоригувати навчальну структуру, щоб до кінця листопада 2022 року завершити зимову заліково-екзаменаційну сесію. Також другий семестр рекомендовано розпочати не раніше 15 лютого 2023 року.

Поступили рекомендації і для студентів перших курсів закладів фахової передвищої освіти на основі дев'яти класів навчання. Тут також навчальний рік пропонують розпочати 15 серпня 2022 року. А ось для студентів перших курсів закладів освіти на основі повної загальної середньої освіти (після 11 класів) - від 15 вересня і не пізніше 1 жовтня.

Для першокурсників магістратури на основі вищої освіти навчання повинне розпочатися від 1 жовтня 2022 року.