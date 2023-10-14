Коли в Україні почнеться опалювальний сезон: у "Нафтогазі" озвучили терміни

Орієнтовно, опалювальний сезон в Україні розпочнеться 15 жовтня. Але остаточне рішення про дату початку ухвалює місцева влада.

Старт опалювального сезону 2023/2024 в Україні заплановано на кінець жовтня — початок листопада. Але рішення про подачу тепла в житло українців залишається за місцевою владою, яка має враховувати середньодобову температуру повітря.

Про це заявив в інтерв'ю виданню "Інтерфакс-Україна" очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов.

"Переважно останніми роками початок опалювального сезону зсувається ближче до кінця жовтня — початку листопада, але існують і регіональні особливості. Тому ми, як завжди, готові до того, що якісь міста розпочнуть опалювальний сезон у другій половині жовтня — на початку листопада", — пояснив він.

Олексій Чернишов також уточнив, що за прогнозами синоптиків, майбутня зима буде досить м'якою, але більш морозною, на відміну від минулого року.

Що кажуть в уряді

Центральне опалення в Україні почнуть вмикати найближчими днями відповідно до погодних умов. У регіонах, де середня температура опустилася нижче 8 градусів, тепло в оселях уже з'явилося. Про це повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

"Готовність енергетики та комунальної інфраструктури наближається до 100%. Деякі громади вже почали вмикати тепло. В інших населених пунктах воно з'явиться найближчим часом відповідно до погодних умов", — повідомив прем'єр-міністр.

Шмигаль зазначив, що сезон очікується складний, тому енергетики та комунальники "готуються до всіх викликів і до всіх можливих сценаріїв".

Читайте також: