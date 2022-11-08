Коли в Україні покращиться ситуація з електроенергією: у ВР просять "трохи потерпіти"

У ВР кажуть, що тривалість відключень вже зменшилася.

Ситуація з електроенергією в Україні має значно покращитися до кінця поточного тижня, 13 листопада, або вже на початку наступного.

Про це заявив голова комітету Ради з питань енергетики та ЖКГ Андрій Герус в ефірі всеукраїнського марафону.

За його словами, наразі тривалість відключень світла вже зменшилася і часто не перевищує 12 годин.

"Потрібно трохи потерпіти, трохи заощадити. До кінця тижня, наступного тижня, ситуація покращиться. Потрібно розуміти, що чудес не буває, коли така кількість ракет прилітає нашими об'єктами енергетичної інфраструктури, це має наслідки", – сказав Герус.

Відключення світла в Україні

Нагадаємо, що відключення світла в Україні розпочалися в жовтні 2022 року в результаті російських обстрілів енергетичної інфраструктури. Ситуація вкотре загострилася 6-7 листопада. Стабілізаційні та аварійні відключення почали застосовувати в семи областях.

В Офісі президента України повідомили про важку ситуацію із електропостачанням у столиці. Місцева влада підготувала план евакуації мешканців Києва, у разі повної відмови енергомережі. Однак киян заспокоїли: зараз нікого не просять виїжджати з міста, такої потреби немає.

Дефіцит електроенергії: відключення світла поза графіком триватимуть далі

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