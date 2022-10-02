Коли в Україні припиняться затяжні дощі та потеплішає: синоптик розповів

Від 5 жовтня в Україні зміняться погодні умови. За прогнозами, настане тепла та ясна погода.

Вже за декілька днів на зміну похолоданню та дощам прийде бабине літо.

Про це ТСН.ua розповів народний синоптик Стас Щедрін.

"Є дуже гарні новини. Починаючи від 5 жовтня до 10-12 жовтня по всій Україні погодні умови стабілізуються, очікується повне припинення опадів в усіх областях", - сказав він.

З його слів, настане тепла та ясна погода, повсюду стовпчики термометрів покажуть від +6 +10 вночі, в Карпатах -2 +3, та до +18 +22 у денні години.

"Коротко кажучи, настане справжне бабине літо зі стійким теплом та безхмарним небом", - додав синоптик.

Раніше Укргідрометцентр оприлюднив інформацію про те, якою буде погода у жовтні, у другий місяць осені.

Бабине літо по-українськи: яке воно та коли на нього чекати

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