Коли в Україні востаннє переведуть годинники на зимовий час у 2024 році

Останнє переведення годинників! Вже менш як за тиждень Україна перейде на зимовий час. Після цього ми більше не будемо переводити годинники двічі на рік: навесні та восени.

То коли і куди треба крутити стрілки, за яким саме часом житиме Україна і як це вплине на життя та здоров’я українців – в ексклюзиві TSN.ua розповіла Людмила Труфин.

Традиційно, двічі на рік українські родини в недільний ранок переводили стрілки годинника на годину вперед чи назад. Та цьогоріч жовтень стане місяцем, коли українці проведуть цей “ритуал” востаннє. Епопею з переведенням часу в Україні завершили 16 липня. Адже саме тоді Верховна Рада ухвалила закон 4201 про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Згідно з законом, цього року ми ще в останню неділю жовтня переведемо стрілки на зимовий час. І далі вже переведення на літній час від 2025-го не буде. Про це повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

Що саме зміниться в Україні?

Прихильники ініціативи наголошують, що відмова від переходу на літній час дасть позитивний результат.

Після схвалення законопроєкту, обчислення часу на території всієї України здійснюватиметься за "єдиним" київським часом - другим часовим поясом у шкалі Всесвітнього координованого часу UTC+2. Тобто сезонного переходу часу на території України більше не здійснюватимуть.

Основне про закон

Автором законопроєкту виступив спікер парламенту Руслан Стефанчук. Він згадав про ідею скасувати переведення годинників і залишитись жити за зимовим, за його словами - природним для України часом, після того, як став новим головою Верховної Ради. Він подавав такий законопроєкт 2020 року, і його навіть ухвалили у першому читанні, йдеться у матеріалі BBC News Україна. Але це трапилось на початку березня, за кілька тижнів до переходу на літній час. Ідея Стефанчука провалилася, а сам законопроєкт повернули на доопрацювання та повторне друге читання. Однак 2021 року для нього також забракло голосів.

Цього року парламент повернувся до довоєнної ідеї щодо відмови від переведення годинників. 12 липня 2024 року комітет ВРУ рекомендував народним депутатам ухвалити проєкт за кону в другому читанні та в цілому. А вже 16 липня парламент ухвалив документ 261 голосом "за".

Реакція українців

Утім, у соціальних мережах через новацію виник скандал. Люди здебільшого незадоволені тим, що для життя обрали саме зимовий час, особливо цим обурені жителі Сходу країни. Адже влітку сонце там вставатиме о 3-тій ранку.

Окрім того, перехід на літній час аж ніяк не вигідний економічно, кажуть експерти. Бо ж робочий день розпочинатиметься пізніше і закінчуватиметься пізніше, коли вже буде геть темно і організм потребуватиме відпочинку. А от найбільше від цього постраждають підприємства та державні установи з чітким графіком та нормованим робочим днем, пояснює економіст Ілля Несходовський. Не заощаджуватиме це і електроенергії.

Думка науковців

Сама процедура "дьоргання стрілок" щопівроку вже давно визнана фахівцями з біологічної ритміки та дослідниками сну не корисною, а для деяких категорій людей навіть шкідливою. Про це розповіла біологиня Ольга Маслова. За словами експертки, у нас є внутрішня система добових ритмів, яка прив'язана до певного режиму, а також генетичних та психосоціальних особливостей. При цьому, що менше відмінностей у графіку в різні дні, то краще функціонує наш організм.

В Американській академії медицини сну пояснюють, що людський біологічний годинник регулюється зміною світла і темряви – саме це впливає на ритми сну та пробудження. Щорічні зміни між стандартним і літнім часом спричиняють цей розрив, який може негативно вплинути на фізичне і психічне здоров'я, а також на безпеку і громадське здоров'я. Американська академія медицини сну закликала до скасування сезонних змін часу та зазначила, що відмова від сезонних змін часу краще узгоджується з біологічними ритмами людини.

Науковці просили ветувати закон

Своєю чергою Академія наук вищої школи України закликала Володимира Зеленського ветувати закон про скасування переведення часу в Україні з зимового на літній. Звернення президента Академії Олександра Наконечного 17 липня опублікувала "Новинарня". Науковці наводили три аргументи проти закону: В Академії нагадують, що ідею переведення годинників вперше висловив у 1784 році вчений і політик Бенджамен Франклін. А ще Академія каже, що на сьогодні немає авторитетних досліджень, які б засвідчували серйозний негативний вплив переведення часу на людину, її фізичний і моральний стан.

Нагадаємо, 27 жовтня о 04:00 годині стрілки годинників потрібно перевести на 1 годину назад, тобто час зміниться з 04:00 на 03:00.

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