Коли в Україні закінчаться погодні "гойдалки" і настане тепла весна – пояснення експертки

Останній тиждень в Україні спостерігаються перепади та коливання температури.

Завідувачка відділу прикладної метеорології та кліматології Українського гідрометеорологічного інституту ДСНС Віра Балабух в ефірі національного телемарафону розповіла чого очікувати від погоди.

"Погодні гойдалки, на жаль, поки що будуть продовжуватися. Вони пов’язані з дуже потужними процесами, які відбуваються в нашій атмосфері, зокрема, у північній півкулі – це так зване стратосферне потепління. Цей потужний струменевий потік, який весь час стримував арктичний холод в районі полюса, на жаль, завдяки стратосферному потеплінню починає поступово руйнуватися і завдяки цьому ми бачимо такі прориви арктичного холоду. Якщо в Україні спостерігаються дійсно перепади температури, які можуть сягати 5, 7 і 10 градусів, то в інших країнах температура опускається значно нижче. В багатьох регіонах саме березень став найтеплішим за минулу зиму. Це при тому, що зима у нас все ж таки була досить теплою, а в Україні, можливо, і однією з найтепліших за багато років", - пояснила вона.

За словами експертки, взагалі для березня характерна досить нестійка погода, коли спостерігається коливання температури повітря, коли процеси поступово перебудовуються із зимових на літні. Але якраз в цьому році вони посилилися саме завдяки стратосферному потеплінню з однієї сторони і відіграють велику роль ще й інші потужні процеси в океані.

"Зараз атмосфера перебуває в такій фазі, що закінчується фаза Ла-Нінья (виявляється як зниження поверхневої температури води нижче кліматичної норми на сході тропічної зони Тихого океану), а на початку літа прийде фаза Ель-Ніньйо (полягає в різкому підвищенні температури (на 5-9 °C) поверхневого шару води на сході Тихого океану (у тропічній і центральній частинах) на площі близько 10 мільйонів км²). Ось ця фаза, коли одне явище закінчилось, а інше ще не почалось і на нього накладається стратосферне потепління, воно і призводить до таких дуже потужних коливань в атмосфері", - резюмувала Віра Балабух.

Нагадаємо, в Україні 15 березня подекуди дощитиме, буде сильний вітер, температура – до +14°.

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