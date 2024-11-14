Коли в Україні запрацює ізраїльська система раннього оповіщення: посол дав відповідь

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук під час Kyiv Jewish Forum повідомив, що Ізраїль вже передав Україні все необхідне, щоб запустити систему раннього оповіщення. Процес запуску зараз перебуває на фінальній стадії.

Про це пише РБК-Україна.

За словами посла, частина цієї системи сповіщення вже використовується українськими військовими на фронті. Зокрема йдеться про ізраїльські тривимірні радари.

Корнійчук також розповів, що президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Ізраїлю Беньяміну Нетаньягу співпрацювати в питанні знищення іранських дронів.

"Ми бачимо, що наші дві війни дуже сильно поєднані. У нас спільні партнери... і спільні вороги – Іран і його проксі, за якими стоїть Російська Федерація. Величезні склади російської зброї, свіжої, виробництва минулого року, були використані в Лівані. Я не здивуюся, якщо завтра там будуть знайдені північнокорейські ракети. Тому що це є частини однієї вісі зла на сьогодні", – пояснив він.

Нагадаємо, Ізраїль погодився надати Україні системи раннього оповіщення про підліт дронів та ракет понад рік тому. Посол Ізраїлю в Україні розповів про недоліки системи раннього оповіщення та які ракети вона може не виявити.

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