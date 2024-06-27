Коли в Україні збільшується дефіцит електроенергії в системі: в “Укренерго” відповіли

В Україні обсяг дефіциту електроенергії в системі може змінюватися. Зокрема, вночі він може бути меншим, а збільшується зазвичай під вечір.

Про це в інтерв’ю “Громадському” розповів очільник “Укренерго” Володимир Кудрицький.

За його словами, обсяг дефіциту електроенергії в енергосистемі може варіюватись: уночі він може бути меншим. А більшим - зазвичай увечері.

“Важливо також зрозуміти, що якщо загальний дефіцит потужності становить, для прикладу, 20% — це не означає, що 20% споживачів будуть відключені. Частина виробленої енергії резервується для втрат у мережах і для потреб критичної інфраструктури, яку не можна вимикати. У цьому випадку відключених споживачів може бути й 35–40%”, - розповів Володимир Кудрицький.

Він також додав, що раніше були скарги на дотримання графіків: в одних регіонах за вимкненням світла можна було “звіряти годинник”, тоді як в інших — це відбувалося менш прогнозовано.

“Зараз таких скарг помітно менше. На початкових етапах впровадження графіків більше було скарг на нерівномірність відключень між різними областями. Тоді до кожного регіону доводили ліміти споживання, розраховані пропорційно до загального споживання області. Якщо критичною інфраструктурою «бронюється» значний обсяг споживання, то решта споживачів несуть більший тягар відключень. Наприклад, у Києві, де більше критичної інфраструктури, залишалося менше потужності, яку можна було б розбити на черги та відключати за графіками. В областях, де відсоток критичної інфраструктури в загальному споживанні менший, наприклад на Тернопільщині, у кожного споживача відключення могли бути менш тривалими”, - підкреслив очільник “Укренерго”.

Водночас зараз кожному обленерго призначається певна кількість черг для відключень. Ці черги розподіляються по всій країні в такий спосіб, щоб забезпечити більш рівномірний розподіл тягаря відключень між областями.

Наприклад, у певний час у всіх областях одночасно вводиться одна і та сама черга відключень. І, звичайно, ці черги між собою постійно змінюють. Це дозволяє зменшити нерівномірність і забезпечити більш справедливий розподіл обсягів відключень у країні.

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Нагадаємо, що під час планових та аварійних відключень електроенергії через нестабільну напругу побутова техніка виходить з ладу.

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