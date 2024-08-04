Коли в Україні знову будуть відключати світло: відповідь Міненерго

Україна вже кілька дні живе без відключень світла. Енергетики вважають, що наразі недоцільно робити прогнози щодо повернення до графіків.

Про це заявив в ефірі телемарафону заступник міністра енергетики Микола Колісник.

З його слів, є одним з факторів збільшення споживання електроенергії є аномальна спека. Суттєве підвищення температури повітря впливає на стабільність роботи енергосистеми. Саме це відбувалося в Україні протягом липня.

Втім, для енергетиків важливим фактором залишається споживання електроенергії. Саме тому українців закликають економно споживати світло. Зокрема у пікові години - від 07:00 до 11:00 та від 17:00 до 22:00.

"Це дає можливість збалансувати енергосистему. Тому закликаємо - споживайте відповідально, а енергетики зі свого боку роблять все можливе 24/7, щоб система працювала у стабільному режимі", - підкреслив він.

Нагадаємо, в "Укренерго" повідомили, чи вистачить Україні електроенергії восени і взимку. Зокрема, НЕК працює над тим, щоб збільшити технічні можливості для постачання електроенергії з Європи, зокрема – із Польщі.

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