Коли в ЗСУ можуть з’явитися винищувачі F-15 чи F-16: Жданов потішив прогнозом

Військовий експерт Олег Жданов вважає, що американські винищувачі F-15 чи F-16 можуть з’явитися в Повітряних силах ЗСУ вже взимку.

Про це Жданов розповів у ефірі свого YouTube-каналу.

"Я думаю, що американські літаки можуть у нас з’явитися десь до кінця поточного року. Взимку, я цілком допускаю, що у складі Повітряних сил Збройних сил України можуть з’явитися американські літаки. Що це буде – F-15, 16 чи F-18 – сказати на сьогодні практично неможливо. Знаю тільки, що наші пілоти тренуються, здається, на F-15 або на F-16. Точної інформації щодо цього питання наразі немає", – розповів військовий експерт.

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"З 1 жовтня цього року, коли почався новий фінансовий рік у США, у новому оборонному бюджеті країни передбачено 100 млн дол. на навчання пілотів ЗСУ. Явно – не на Міг і не на Су. Тож я не виключаю взимку появи літаків західного зразка у складі Повітряних сил України", – зауважив Жданов.

Нагадаємо, винищувачі F-16 та F-15 можуть суттєво переламати перебіг війни і набагато покращити ситуацію на фронті для України. Про це раніше заявив військовий експерт Петро Черник.

Україна зможе отримати літаки F-16 за два-три роки після ухвалення політичного рішення про їхнє постачання. Таку заяву зробив командувач ВПС США в Європі та Африці генерал Джеймс Гекер. Він пояснив, що усе через складнощі: навчання та матеріально-технічне питання.

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