Коли Вербна неділя 2022 року: традиції великого церковного свята

Вербна неділя - одне з головних християнських свят, під час якого в храмах освячують вербу. ТСН.ua розповідає, коли Вербра неділя 2022 року та яких традицій слід дотримуватися.

Вербна неділя - це двунадесяте свято, яке означає вхід Господній в Єрусалим напередодні його надлюдських траждань та смерті на Голгофі. Цього дня у православних віруючих прийнято ходити до церкви, освячувати вербу та проводити різні ритуали, які вже стали традиційними.

Коли Вербна неділя 2022 та історія свята

Дата святкування Вербної неділі прив'язана до Великодня, а тому щороку міняється. 2022 року вона припадає на 17 квітня. А через тиждень православні будуть святкувати одне з найбільших свят - Великдень.

Чому обрали саме вербу? Це дерево є символом пальмових гілочок, якими іудеї вітали Ісуса Христа під час входу в Єрусалим. Через те, що в Україні пальми не ростуть, їх вирішили замінити на вербу. Наші предки вважали, що вона символізує пробудження після зимового сну, нове життя.

Що віряни несуть до церкви у Вербну неділю?

Що віряни несуть до церкви у Вербну неділю / pixabay.com

За традицією у Вербну неділю в церкві освячують саме гілочки верби. Також віряни ставлять свічки за здоров'я своїх близьких, просять святих за благополоччя в родинах. Після богослужіння, коли вертаються додому, то намагаються відразу посадити одну або кілька гілочок в землю біля хати, "щоб росла Богові на славу, а нам, людям, на вжиток". Решту обов'язково несли до хати і ставили перед образами. Якщо ж заставали когось з членів сім'ї, хто проспав службу і не прийшов до церкви, то били гілочками верби і промовляли: "Не я б'ю - верба б'є, за тиждень Великдень, недалечке червоне яєчко!".

А молоді дівчата і хлопці жартома билися освяченою вербою перед церквою та по дорозі додому і голосно вигукували: "Будь великий, як верба, а здоровий, як вода, а багатий, як земля!".

Освячена верба вважається священною, а тому топтати гілочки заборонялося. Тому навіть дуже дрібне гілля, яке залишалося, намагалися спалити у вогні.

Що не можна робити у Вербну неділю?

Православною церквою забороняється чимало дій:

прибирати, прасувати, робити ремонт, прати;

вишивати, в'язати та займатися рукоділлям;

готувати гарячі страви;

ображатися, сваритися, пліткувати;

вінчатися, одружуватися, хрестити дітей та влаштовувати веселі застілля.

Так як Вербна неділя завжди припадає на період Великого посту, забороняється вживати молочні та м'ясні продукти. Але дається послаблення на вживання риби та невеликої кількості вина. В цілому бажано, щоб на святковому столі стояли страви з овочів та фруктів.