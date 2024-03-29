Коли Верховна Рада візьметься за закон про мобілізацію: нардеп повідомив деталі

У парламенті вже завершили розгляд всіх правок до проекту закону щодо мобілізаційних заходів. Однак це не означає, що закон ухвалять швидко.

Комітет з питань оборони сьогодні, 29 березня, завершив розгляд всіх 4269 правок до законопроєкту про мобілізацію.

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк у своєму Telegram-каналі.

"Законопроект ще чекає пару змін до голосування у другому читанні. По-перше, зараз будуть розглядати додаткові комітетські правки. Це ще довго. По-друге, треба ще рішенням Комітету затвердити всю таблицю. Але вже зрозуміло, що за два тижні Рада перейде до розгляду питання в залі парламенту. І я, до речі, не думаю що буде сильно хтось затягувати з правками", - написав він.

Нагадаємо:

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення окремих питань мобілізації, військового обліку та проходження військової служби". Зокрема, ним пропонується зниження призовного віку від 27 до 25 років; надання можливості військовослужбовцям, яких звільнили з полону, додаткової відпустки на 90 днів; залучення місцевої влади до мобілізації тощо.

Тоді у пояснювальній записці вказували положення, які пропонуються в документі, а саме:

зниження призовного віку від 27 до 25 років

надання можливості військовослужбовцям, яких звільнили з полону, додаткової відпустки на 90 днів

залучення місцевої влади до мобілізації

уточнення норм "щодо виконання військово-транспортного обовʼязку"

уточнення обов’язків громадян щодо мобілізаційної підготовки та мобілізації

уточнення підстав для відстрочки чи звільнення від призову;

встановлення додаткових обставин для звільнення чи відстрочки військовозобов’язаних від призову

виключення з переліку висновків військово-лікарських комісій висновку про обмежену придатність до військової служби

виключення строкової військової служби — як виду військової служби та звільнення зі служби в запас військових строкової військової служби

запровадження для всіх громадян базової загальновійськової підготовки до трьох місяців для всіх громадян віком від 18 до 25 років при всіх навчальних закладах

запровадження базової військової служби за бажанням до 25 років для тих, хто не пройшов базову загальновійськову підготовку

встановлення обмеження прав громадян, які ухиляються від взяття на військовий облік та проходження військової служби

надання повноважень Національній поліції щодо участі в заходах мобілізації

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