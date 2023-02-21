Коли весняне рівнодення 2023 року: особливості, народні традиції і прикмети

У наших предків день весняного рівнодення асоціювався з приходом весни і тепла. Читайте в матеріалі ТСН.ua, коли він наступає 2023 року і які традиції існують.

В давнину день весняного рівнодення означав, що зима "йде в сплячку", дні починають збільшуватися і скоро наступить справжня весна. Саме в цю дату Земля, обертаючись навколо своєї осі, яка уявно проходить через полюси, та одночасно рухаючись навколо Сонця, розташовується так по відношенню до світила, що сонячні промені падають прямо на екватор. Північна та Південна півкулі освітлюються однаково, тому тривалість дня і ночі по всьому світі триває однакову кількість годин.

2023 року день весняного рівнодення припадає на 20 березня, це буде понеділок. До 2043 року збережеться саме ця дата, а вже від 2044 року день весняного рівнодення буде припадати на 19 березня.

У цей день Земля подолає рівно одну чверть шляху навколо Сонця, і о 17:35 за київським часом розпочнеться астрономічна весна.

Традиції та народні обряди

День весняного рівнодення 2023 / Фото: Pexels

З давніх часів день весняного рівнодення мав дуже символічне значення. Він означав початок весни та пробудження природи від довгих зимових днів.

Саме в день весняного рівнодення слов'яни зустрічали Новий рік. В ті часи наші предки вшановували язичницьких богів, а особливо Ведмеже божество. Адже вірили, що саме цього дня прокидаються звірі після зимової сплячки. Існувала традиція зранку йти в ліс, нести пироги та вареники, розкладати їх на пнях та святкувати.

Досить цікавою була церемонія "пробудження ведмедя". У зарання підготовленій ямі, накритій хмизом, ховали ряженого чоловіка. Спочатку навколо водили хороводи, співали, танцювали, кричали. Цим намагалися "пробудити" звіра. Потім починали кидати в нього сніжки і гілки дерев. Ряжений не міг вийти з ями, поки до нього не спускалася дівчина, яка "відривала" шматок його шкіри, а потім втікала. Тоді чоловік вилазив зі свого укриття, розминався і шукав кривдницю. Коли ж знаходив, то стискав у міцних обіймах.

Господині цього дня випікали печиво у формі жайворонків. Перші ласощі завжди залишали Ведмежому божеству. Це робилося, щоб задобрити його та попросити, щоб хижаки не нападали на чоловіків, які ходять на полювання.

Також в день весняного рівнодення завжди був ярмарок. Коли люди йшли на нього то співали і танцювали. Брали участь у різноманітних іграх: перетягували канати, стрибали через вогонь.

Надвечір на площі міста або села палили багаття. Намагалися зробити якомога вище та яскравіше, тому що вірили, що таке є запорукою довгого і щасливого життя. Завершувалося святкування тим, що хлопці та дівчата котили з пагорбів палаючі колеса, що були символами Сонця.

День весняного рівнодення: прикмети

З дахів капає — буде родючий рік.

Якщо до вечора похолодало, чекайте на заморозки.

Прилетіли журавлі 20 березня — весна буде пізньою.

Мороз в день весняного рівнодення означає, що ще сорок днів буде така погода.

Вже прилетіли з вирію птахи, добре вродить хліб.

Що не можна робити 20 березня

Цього дня намагалися не кричати на дітей і не ображати їх. Також не відмовляли у проханнях. Серед наших предків існувало повір'я, що потім виправити наслідки такої поведінки досить важко. Не думайте про погане, щоб не привернути в своє життя негатив.

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