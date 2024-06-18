Коли відбудеться наступний Саміт миру та хто в ньому може взяти участь: Клімкін розповів

Після Саміту миру, який нещодавно відбувся у Швейцарії, обговорення конкретних подальших кроків може розпочатися, орієнтовно, восени.

Про це ТСН в проєкті “Ремарки” повідомив колишній очільник українського МЗС (2014-2019 рр.) Павло Клімкін.

“Є багато тих, хто хоче цей процес запустити в бік обережних контактів з Росією. Якщо подивитись на ключові країни БРІКС - як вони були присутні. Китай розглядав свою участь на рівні посла або спеціального представника. Врешті вирішив поки що залишатися осторонь. Бразилія приїхала, але сказала, що вони спостерігачі. Сауди приїхали, сказали, що беремо активно участь, але документ - ні. Емірати теж. Вони доволі майстерно розіграли історію - кожен має своє відношення, але в результаті зберігаємо всі опції”, - розповів Павло Клімкін.

За його словами, учасники Саміту спробують вийти на перший етап обговорення, орієнтовно, восени.

“Багато хто каже, що це може бути Саудівська Аравія, може й ні. Китайці очевидно не будуть в себе це робити. Тоді хто? Сауди - це доволі природня історія на фоні нашого невеликого вибору. І є західні країни, які теж намагаються намацати ці можливості, ті самі швейцарці про це обережно, але говорять. Це буде означати можливість якось почати розмову. Чому восени? По-перше, зробити крок до американських виборів, зробити початок. Друге - чому б потім не почати говорити про гуманітарні питання. Це не про політичний статус, не про статусні питання. Чи можливо це Емоційно для нас з вами дуже складно, але ми вже вели такі розмови”, - підкреслив Клімкін.

Він також додав, що історія про чорноморський коридор - теж розмова, спілкування в жорсткому дипломатичному сенсі з Росією в присутності представників з Туреччини та ООН.

Нагадаємо, що 15-16 червня у Швейцарському Бюргенштоці відбувся перший установчий саміт формули миру президента Зеленського.

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