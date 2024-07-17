Коли відключень світла стане менше: енергоексперт про ситуацію на осінь-зиму

На думку експерта, на початку осені цього року стабілізаційні відключення будуть дещо менші, ніж зараз.

На початку осені цього року стабілізаційні відключення, скоріш за все, збережуться, проте їхня тривалість стане меншою.

Про це заявив експерт з енергетичних питань Геннадій Рябцев, передає "Київ24".

"На жаль, у вересні та в жовтні погода не завжди буде доброю. І тому, скоріш за все, ще раз наголошую на тому, що будуть графіки стабілізаційних вимкнень в окремі години насамперед в пікові години – вранці та ввечері", – припустив експерт.

Водночас, він певен, що ситуація з електрикою восени буде кращою, аніж зараз. І залишатиметься такою аж до опалювального сезону.

"Скорочення стабілізаційних відключень діятиме аж до початку опалювального сезону, із запуском якого нинішні обмеження, скоріш за все, повернуться", – каже експерт з енергетичних питань.

Раніше прем'єр Денис Шмигаль повідомив, коли відключення світла стануть менш тривалими.

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