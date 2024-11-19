Коли відключення світла припиняться: радник прем'єра розповів про ситуацію

Ситуація з електроенергією в Україні може покращитися через кілька днів. Однак для повної відмови від графіків відключення світла потрібні будуть тижні.

Про це радник прем'єр-міністра України Юрій Бойко заявив у ефірі телеканалу "Київ24".

Зокрема Бойко повідомив про покращення ситуації з електропостачанням в Одеській області, де внаслідок російських ударів було пошкоджено найбільше об'єктів.

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"Ми розраховуємо за кілька днів суттєво покращити ситуацію з графіками (відключення світла – ред.). Якщо говорити про повну відмову від них, то боюся, що для такого прогнозу необхідні не дні, а тижні", – розповів радник прем’єра.

Він додав, що енергетики працюють цілодобово, щоб якомога швидше провести усі необхідні ремонти.

Нагадаємо, на думку директора центру досліджень енергетики Олександра Харченка, покращення ситуації з електропостачанням і може зайняти від двох до чотирьох тижнів, у залежності від регіону.

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