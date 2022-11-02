Коли відключили світло та воду: рецепти смачних намащень на хліб, які готуються за 5 хвилин

Коли вимкнули світло та воду, але вам потрібно терміново перекусити, варто спробувати приготувати смачне намащення на хліб. Рецепти цієї страви бувають різними і вони точно зможуть виручити в екстренній ситуації.
Намащення на хліб з плавленим сиром
Що потрібно взяти:
- 100 г плавленого сиру;
- 1 яйце;
- половину зубчика часника;
- сіль та перець за смаком.
У глибоку миску натріть варене яйце, додайте порціями плавлений сир і дрібно порізаний часник. Всі інгредієнти перемішайте, поперчіть та посоліть. Така закуска чудово поєднується зі свіжим хлібом та різними овочами.
Смачне намащення на хліб з крабових паличок
Вам знадобляться:
- 50 г майонезу;
- 100 г крабових паличок;
- 50 г сиру Фета;
- 50 г плавленого сиру;
- сіль та перець за смаком;
- кріп.
Дрібно наріжте кріп, змішайте його з сиром у пропорції 1:1. Тепер можете додати майонез. Вимішуйте, поки маса не нагадуватиме густу сметану. Крабові палочки наріжте кубиками та додайте їх в сиркову масу. Посоліть та поперчіть за смаком. Найкраще смакує таке намащення з білим хлібом.
Ситне намащення на хліб з сардини (чи іншої рибної консерви)
Що вам знадобиться:
- 100 г сардини чи іншої рибної консерви;
- 50 г майонезу;
- 1 яйце;
- сіль та перець;
- 1 перо зеленої цибулі.
Рибу дістаньте з банки і, якщо потрібно, відділіть кісточки. Тушку подрібніть за допомогою виделки. Яйце натріть на тертушці, додайте до риби. Подрібніть зелену цибулю, додайте до риби і яйця. Все потрібно змастити майонезом і ретельно перемішати. Посоліть і поперчіть. Намащення буде смакувати з чорним хлібом.
Намащення на хліб з морквою по-корейськи
Візьміть такі інгредієнти:
- 30 г сиру;
- 1 яйце;
- 30 г моркви по-корейськи;
- 30 г майонезу;
- сіль та перець.
Яйце натріть на дрібній тертушці, додайте натертий сир та моркву (надто довгі скибочки краще розрізати на менші шматочки). Додайте майонез, поперчіть і посоліть. Ретельно перемішайте. Таку страву можна поєднувати з кукурудзяним хлібом.
Намащення на хліб з домашнього сиру
Щоб приготувати потрібно:
- 100 г домашнього сиру;
- 1 гілочка петрушки;
- сіль, перець за смаком;
- 50 г сметани;
- 1 зубчик часнику.
Дрібно наріжте петрушку, додайте зубчик часнику (видавлений через прес). Посоліть і поперчіть за смаком. Домашній сир і сметану поєднайте, додайте до зелені. За допомогою виделки розімніть масу, щоб вона була схожа на густий крем. Перемішайте. Таке намащення підходить не лише для хліба, її можна завертати в лаваш чи млинці.