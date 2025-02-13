Коли відновлять авіаперельоти: аеропорт "Бориспіль" провів переговори з Wizz Air – деталі

Від 11 до 13 лютого тривали перемовини делегації аеропорту "Бориспіль" із європейським лоукостером.

Керівництво міжнародного аеропорту "Бориспіль" в Будапешті здійснило переговори з представниками європейського лоукостера Wizz Air про оперативний запуск авіаперевезень після відкриття повітряного простору.

Про це повідомила пресслужба аеропорту.

"Основною темою став оперативний запуск авіаперевезень зі столичного аеропорту "Бориспіль" після відкриття повітряного простору", – йдеться у заяві.

Гендиректор аеропорту "Бориспіль" Олексій Дубревський назвав ці переговори ще одним необхідним етапом, який наближає нас до перезапуску польотів.

За його словами триває робота з підготовки приймання рейсів, обслуговування пасажирів та вантажів.

"Йожеф Вараді підтвердив, що Wizz Air має чіткий і масштабний план повернення на український ринок", – сказав він.

Водночас лоукостер Wizz Air поки ці переговори не коментував.

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Нагадаємо, раніше авіаексперт пояснив, які ризики чекають на пілотів та пасажирів, якщо відкрити під час війни міжнародний аеропорт "Львів", про що заявили в аеропорту, коментуючи можливість відновлення рейсів у воєнний час в Україні.

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