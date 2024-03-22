Коли відновлять електропостачання у Харкові – відповідь "Укренерго"

Енергетики вже мають план відновлення електропостачання у Харкові, який передбачає два етапи. Першочергове завдання – під'єднати до мережі критичну інфраструктуру.

Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.

"Наш план для міста такий. По-перше, потрібно заживити критичну інфраструктуру. Це завдання вже практично виконане. Друга черга – населення. Ми плануємо протягом ночі та завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова ще 40-50% тих можливостей, які є на цей час", – розповів голова "Укренерго".

За словами Кудрицького, після відновлення живлення на першочергових об'єктах розпочнеться другий етап – енергетики мають поновити нормальну схему електропостачання у місті. За попередніми оцінками, на це знадобиться кілька днів.

Нагадаємо, в ніч проти 22 березня Росія здійснила чергову потужну атаку на українські міста. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в деяких населених пунктах відключено електропостачання, є перебої з тепло- та водопостачанням.

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