Коли відновлять електропостачання у Харкові – відповідь "Укренерго"

Володимир Кудрицький розповів, як ліквідовуватимуть наслідки атаки на енергоструктуру міста.
Енергетики вже мають план відновлення електропостачання у Харкові, який передбачає два етапи. Першочергове завдання – під'єднати до мережі критичну інфраструктуру.
Про це в ефірі телемарафону повідомив голова правління НЕК "Укренерго" Володимир Кудрицький.
"Наш план для міста такий. По-перше, потрібно заживити критичну інфраструктуру. Це завдання вже практично виконане. Друга черга – населення. Ми плануємо протягом ночі та завтрашнього дня додати до електроживлення Харкова ще 40-50% тих можливостей, які є на цей час", – розповів голова "Укренерго".
За словами Кудрицького, після відновлення живлення на першочергових об'єктах розпочнеться другий етап – енергетики мають поновити нормальну схему електропостачання у місті. За попередніми оцінками, на це знадобиться кілька днів.
Нагадаємо, в ніч проти 22 березня Росія здійснила чергову потужну атаку на українські міста. Через пошкодження об'єктів критичної інфраструктури в деяких населених пунктах відключено електропостачання, є перебої з тепло- та водопостачанням.
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