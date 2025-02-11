Коли відстрочку від мобілізації оновлювати не потрібно: адвокат відповів

В Україні воєнний стан і загальна мобілізація триватимуть до 9 травня 2025 року.

Відстрочка від мобілізації не завжди потребує поновлення кожні 90 днів. Такі вимоги стосуються лише певних категорій військовозобов’язаних.

Про це розповів адвокат Тарас Боровський в ефірі Київ24.

"Деякі засоби масової інформації поширювали інформацію про те, що мобілізація продовжується на 90 днів, і, відповідно, ті, хто має відстрочку, зобов’язані її поновлювати. Але є категорії громадян, у яких підстави для відстрочки залишаються чинними без необхідності регулярного підтвердження", — пояснив Боровський.

Відстрочка, як правило, надається до певної дати, зазначеної у відповідному документі, і не прив’язується до термінів мобілізації.

Адвокат наголосив, що найнадійніше оформити відстрочку безпосередньо у ТЦК за місцем реєстрації. Він також згадав про проблеми з роботою додатка “Резерв+”, який часто працює некоректно.

Автоматичну відстрочку в "Резерв+" можуть отримати люди з інвалідністю, які мають посвідчення актуальне Пенсійного фонду, а також студенти, аспіранти та докторанти.

"Якщо у вас є підстави для відстрочки, можна завантажити заяву в інтернеті, прикріпити необхідні документи та подати їх у ТЦК", — порадив експерт.

У випадку, коли черги у ТЦК великі, а додаток “Резерв+” не працює, Боровський радить скористатися Укрпоштою для надсилання заяви.

"У разі надсилання документів на відстрочку Укрпоштою,ТЦК часто посилається на порядок військового обліку в якому зазначено, що заяву про відстрочку варто подавати саме особисто, проте, можна надіслати її поштою. При цьому важливо вказати спроби потрапити до ТЦК фізично", — підсумував адвокат.

Нагадаємо, нещодавно в Міноборони роз'яснили правила надання відстрочки для студентів та викладачів.

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