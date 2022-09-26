Коли включать опалення у 2022 році: коли увімкнуть тепло на Київщині, де в Україні не буде тепла

В Україні цього року опалювальний сезон почнеться, коли середньодобова температура 3 дні поспіль буде не вищою +8°. Опалення відключать весною, коли середньодобова температура за 3 дні перевищить це значення.

Перші заморозки протягом трьох днів з середньою температурою + 8° за прогнозами погоди очікуються 6-8 листопада 2022 року.Тоді, скоріш за все, і включать опалення. Температура повітря в житлових приміщеннях не повинна бути нижче +16.

Коли ввімкнуть опалення на Київщині

Влада Київської області, щоб завершити підготовку до опалювального сезону, очікує надходження додаткового фінансування від Кабінету міністрів України, в регіоні, - розповів керівник Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

Через повномасштабне вторгнення російських військ в Україну найбільше постраждали Бучанський, Вишгородський та Броварський райони. Зокрема, з 26 тисяч пошкоджених об’єктів вщент зруйновані п’ять тисяч приватних будинків, п’ять великих шкіл, а також ще 127 освітніх та 107 медичних закладів пошкоджені. Інфраструктура досить сильно пошкоджена, зараз триває робота щодо відновлення інфраструктури ЖКГ, — заявив Олексій Кулеба. "Ми чекаємо найближчими днями, навіть не тижнями, а днями, додаткового виділення від уряду 600 мільйонів гривень з резервного фонду, які вже будуть безпосередньо йти на капітальні видатки нашої області. Це дасть змогу нам завершити роботи щодо підготовки до опалювального сезону", — повідомив посадовець. Точної дати початку опалювального сезону на Київщині голова Київської обласної військової адміністрації не назвав.

Де не включать опалення цієї зими

Найскладнішим опалювальний сезон буде на тимчасово окупованих Росією областях - в окупованих населених пунктах Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської областей тепла взимку може не бути. Не зможуть дати тепло і в деяких прифронтових населених пунктах, де інфраструктура сильно постраждала від обстрілів.

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