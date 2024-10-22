Коли вмикатимуть опалення у будинках: Шмигаль розповів, від чого залежать дати

В Україні розпочався опалювальний сезон, і до тепла підключаються об'єкти соціальної інфраструктури, зокрема лікарні, школи та дитячі садочки.

Про це розповів премʼєр-міністр України Денис Шмигаль.

"Конкретні дати подачі тепла визначаються погодними умовами, відповідно до яких влада громад ухвалює свої рішення. Працюють усі 9 енергоблоків українських АЕС, покриваючи основні потреби в генерації. Отримуємо нове генераційне обладнання", - сказав він.

Кредитування бізнесу в Україні активно здійснюється в межах урядових енергетичних програм. Схвалено заявки на 7,9 млрд грн, а фактично видано понад 2 млрд грн кредитних коштів. Для населення також затверджено кредитні програми на суму понад 204 млн грн.

«Робимо все, щоб узимку всі українці мали вдома світло і тепло, а підприємства працювали безперебійно», - повідомив він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як вибрати енергоефективний газовий котел, на що потрібно звертати увагу.

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