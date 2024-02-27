Коли ВР ухвалить гучний законопроєкт про мобілізацію: нардеп пояснив, від чого це залежить

Костенко нагадав, що до законопроєкту подали 4195 правок, тому, зрозуміло, що його розгляд затягнеться.

Дата голосування за законопроєкт про мобілізацію залежатиме від того, скільки цей документ розглядатимуть у Комітеті ВР з питань національної безпеки та оборони.

Про це заявив секретар цього Комітету, нардеп Роман Костенко, передає "Київ 24".

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"Дійсно, буде залежати від того, як буде рухатися в комітеті, тому що є право кожного практично депутата, який подавав правки, приходити захищати свої правки на комітеті. От яка інтенсивність буде: будуть приходити колеги або ні. Це може бути як на початку березня, в першій його половині, так само – і до квітня. Дивиться, винесений в зал (для голосування. – Ред.), я думаю, точно на початку березня. А коли проголосований, це вже інше питання", – сказав депутат.

При цьому він зазначив, що терміни, коли документ можуть проголосувати в парламенті, поки не можна назвати, бо до законопроєкту подали 4195 правок.

"Буде залежати від того, які депутати будуть ставити правки, які не будуть, які будуть на підтвердження ставити. Тобто згідно регламенту багато є процедур, тому це буде не швидко, але деякі експерти кажуть – приблизно до квітня він буде ухвалений", – підсумував Костенко.

Нагадаємо, 7 лютого Рада підтримала в першому читанні проєкт про посилення мобілізації.

Нардеп Федір Веніславський назвав найдискусійніші пункти законопроєкту про мобілізацію.

Також повідомлялося, що до нового законопроєкту про мобілізацію внесли правку, яка дозволяє українцям законно фіксувати протиправні дії працівників ТЦК на камеру.

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