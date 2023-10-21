"Коли їх ріжуть, вони кличуть маму російською": окупант розповів про звірства, вчинені над українцями

Розповідь окупанта дійсно вражає, адже це новий рівень жорстокості навіть для росіян.

Один з російських солдатів розповів про знущання з українських військових. Він пишається, що тепер вміє "різати голову по спіралі".

Про це йдеться у перехопленні, яке оприлюднило ГУР.

ГУР оприлюднило перехоплення, в якому солдат армії РФ розповідає про знущання над військовими ЗСУ

Вбивають і насолоджуються

За словами росіянина, військовим вже закрили відпустки. Річ у тім, що "на них готується наступ".

"Сидимо ох***ємо", – лаконічно визнав солдат ворожої армії.

Окупант розповідає про велику кількість 300-х серед своїх "побратимів". Водночас хизується, що вбив велику кількість українців.

"А знаєш, що найцікавіше? Коли їх ріжеш, вони маму кличуть російською мовою", – каже неадекват.

Окупант додає, що його навіть навчили "різати голову по спіралі".

Щобільше, російський загарбник відзначив, що за розмову телефоном в армії РФ можуть просто застрелити.

"Коли поговоримо телефоном – прильоти потім. Тут обнулити людину – як два пальці об асфальт", – підсумував окупант.

Вочевидь, у російських солдатів з їхнім командуванням повне взаєморозуміння. Адже окупанти прийшли на нашу землю знищувати українців і демонструвати, що життя для них нічого не вартує. Тож нічого дивного, якщо такий підхід застосовує й російське військове керівництво щодо "своїх" людей.

Раніше окупант розповів, що ЗСУ надсилають армії РФ "подарунки" у вигляді прильотів. На його думку, треба тікати у відпустку й лягати "в дурку", тому що війна триватиме ще 2-3 роки.

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