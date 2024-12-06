Коли з'явиться електронне направлення на ВЛК: в Міноборони назвали терміни

Ще до кінця зими військовозобов'язані почнуть отримувати направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК) в електронній формі через мобільний застосунок "Резерв+".

Про це повідомила заступниця міністра оборони України з питань цифровізації Катерина Черногоренко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Вже на першому етапі реформи ми втілимо можливість отримати електронне направлення на ВЛК через "Резерв+", прямо у себе в телефоні. Не потрібно буде йти в ТЦК. Це буде впроваджено до кінця лютого наступного року", — сказала вона.

Черногоренко зазначила, що оборонне відомство розширює цифровізацію системи вже кілька місяців. Коли реформу буде завершено, військовозобовʼязані зможуть на власний розсуд обирати медзаклад, в якому проходитимуть ВЛК для встановлення придатності до військової служби.

"Це дасть можливість розділити взагалі саму процедуру військово-лікарської експертизи на два етапи: медогляд і адміністративну [частину – ред.], що буде здійснюватись у системі МОУ. Таким чином, це буде децентралізована, автономна, цифровізована, анонімізована процедура, яка буде зручна людям і суттєво знизить корупційні ризики", — запевнила заступниця міністра оборони.

Нагадаємо, Міноборони спільно з МОЗ запустили реформу ВЛК. Медичний огляд проводитимуть цивільні лікарі, які вноситимуть висновки безпосередньо в Електронну систему охорони здоров’я, а звідти до реєстрів Міноборони.

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