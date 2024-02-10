Коли закінчиться війна: мольфарка зробила невтішний прогноз (відео)

На думку Калини, Путін не планує спинятися і війна може поширитися на інші країни.

Війна в Україні закінчиться нескоро. Такий прогноз зробила старенька мольфарка Калина, яка живе у карпатській Верховині.

Жінка запевняє, що карти показують їй майбутнє. ТСН побувала в неї, щоб почути передбачення для Україні у війні.

"Ще трохи буде (йти війна - ред.). Смертність – багато, велика смертність у нас... Зміна велика мусить бути, але скоро ще не буде... Немає зброї, немає чим воювати. Шкода цього Зеленського, бо чоловік ходить-просить. Другі повтікали за кордон, а цей – ні. Клопоти, трошки гризоти по всій Україні... Є початок, тож мусить бути й кінець, але ще не скоро", – каже мольфарка.

На думку Калини, президент країни-агресорки Росії Володимир Путін не планує спинятися і війна може поширитися на інші країни.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео "Велика смертність! І Путін, який не зупиниться! Передбачення майбутнього у війні мольфарки Калини".

Нагадаємо, 88-річна мольфарка Марія Цвилінів, яка мешкає в Карпатах, розповіла ТСН, що Україна переможе у війні вже цього року. Це буде кінець весни-початок літа. Мольфарка пророкує, що і Крим повернеться Україні, й жодних територій Росія не забере.

Астрологія, тарологія, нумерологія, гадання, віщування, мольфарство, екстрасенсорика — не є науками і передбачення не завжди справджуються на 100%. Інформація досить часто має розважальний характер, тому сприймати її потрібно не серйозно, а лише як імовірність подій, творцем яких може стати кожна людина, якщо матиме сили духу та натхнення змінити своє життя на краще.

Читайте також: