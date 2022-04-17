Коли закінчиться війна: Огризко назвав два фактори, завдяки яким Україна переможе

Шансів перемогти у Росії вже немає.

Перемога України у війні або поразка Росії залежить від двох факторів, повідомляє колишній міністр закордонних справ України Володимир Огризко в ефірі Радіо НВ 16 квітня.

«Зброя вже надходить. І надходить та, яка нам реально потрібна. Нехай і з запізненням, але все ж вона є. Також ми маємо, хоч і не повні, але дуже болючі для Росії економічні санкції Заходу, вони будуть продовжені. Це два фактори, які говорять про те, що шансів перемогти у РФ немає. (...) Росія сама себе знищила. І цей процес зараз піде з пришвидшенням», — повідомив Огризко.

Водночас, дипломат додав, що певну частину територій вони все ще можуть тримати, вчиняти на них звірства. Також Огризко попередив, що у ситуації, що склалася, Росія здатна на відчайдушні кроки.

«Вони вже лякали нас ядерною загрозою, ядерними ударами і застосуванням інших видів засобів масового ураження», — сказав Огризко.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Широкомасштабне вторгнення триває вже 53-й день (війна 8 років). Окупанти продовжують руйнувати українські села, селища і міста крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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