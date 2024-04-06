Коли закінчиться війна в Україні: астролог дав обнадійливий прогноз

Астролог Алакх Ніранжан дав прогноз щодо закінчення війни в Україні. Після закінчення сонячного затемнення має минути півроку. Тоді війна в Україні і має закінчитися.

Як каже астролог, 8 квітня почнеться сонячне затемнення, а за якийсь час після його закінчення українці дізнаються про перемогу над російською агресією.

"У будь-яке сонячне затемнення, наприклад, добре завершувати справи. Конкретно затемнення 8 квітня, особливо підштовхує завершувати те, що було розпочато раніше. І, фактично, це означає, до речі, з точки зору війни, що вона повинна закінчитися в найближчі півроку після затемнення", - сказав астролог.

Раніше астрологиня Яна Тимощук дала прогноз, що чекає на РФ найближчим часом. Більше про це читайте у новині.

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